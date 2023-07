Duel Van Vleuten – Vollering verwacht in Tour de France Femmes

Met een rit met start en finish in Clermont-Ferrand begint zondag de tweede editie van de Tour de France Femmes. De Franse rittenkoers werd eind vorige en begin deze eeuw in diverse vormen verreden, terwijl de wielrensters de afgelopen jaren tijdens de mannen-Tour onder de naam La Course een eendaagse wedstrijd hadden.

Annemiek van Vleuten won vorig jaar de eerste editie in de nieuwe opzet: een achtdaagse die begint op de dag dat de Tour voor mannen eindigt. De nu 40-jarige wereldkampioene van de ploeg Movistar mikt op een herhaling waarmee ze voor het tweede jaar op rij de drie grote rondes – naast de Tour de Giro Donne en de Vuelta Femenina – zou winnen. Demi Vollering, uitkomend voor SD Worx, is haar grote concurrente. Vorig jaar was het verschil in het eindklassement een kleine 4 minuten. In de Vuelta eerder dit jaar ging het om 9 seconden.

De eerste etappe begint kort na 12.00 uur en kent een redelijke vlakke aanloop. Pas in de slotfase ligt de C├┤te de Durtol, een helling van de derde categorie met een maximaal stijgingspercentage van 9 procent. Vanaf de top is het nog 9 kilometer naar de finish.

De Tour de France Femmes eindigt volgende week zondag. In het slotweekeinde is er een aankomst op de Col du Tourmalet, gevolgd door een individuele tijdrit in Pau.