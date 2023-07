Marrit Steenbergen heeft zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka op de 200 meter wisselslag voor het eerst gekwalificeerd voor een individuele WK-finale. De 23-jarige Friezin ging met een tijd van 2.09,30 als derde door. Ze bleef met haar tijd maar net boven het Nederlands record dat met 2.09,16 op haar naam staat.

Steenbergen komt over een half uur met de Nederlandse vrouwen nog in actie in de finale van de 4×100 meter vrij.

De eindstrijd van de 200 meter wisselslag is maandag.