Fransman Mannarino voorkomt stunt en pakt tennistitel in Newport

De Franse tennisser Adrian Mannarino heeft zonder grote problemen het grastoernooi van Newport in de Verenigde Staten gewonnen. Met zijn zege in twee sets (6-2 6-4) voorkwam de nummer 38 van de wereld dat de 18-jarige Alex Michelsen er in eigen land verrassend met de titel vandoor ging. Michelsen won deze week pas voor het eerst een wedstrijd op een ATP-toernooi, bij zijn tweede deelname.

Voor de 35-jarige Mannarino was het zijn derde toernooizege. In 2019 was de Fransman de beste op het grastoernooi van Rosmalen en vorig jaar in Winston-Salem. Mannarino speelde in zijn carrière wel dertien finales. Dit jaar verloor hij bijvoorbeeld op het gras van Mallorca de eindstrijd van Christopher Eubanks.