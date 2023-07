Fransman Marchand kraakt record Phelps op 400 meter wisselslag

De Franse zwemmer Léon Marchand heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. De 21-jarige Fransman won in 4.02,50 en was daarmee duidelijk sneller dan de toptijd van zwemfenomeen Michael Phelps van 4.03,84.

Het wereldrecord van Phelps stond al van de Olympische Spelen van Beijing van 2008. Onder toeziend oog van de Amerikaan, die als commentator voor de Amerikaanse televisie in Japan aanwezig is, dook de Franse zwemmer vooral met een sterk tweede deel van de race onder de oude toptijd.

“Dit was waanzinnig”, zei Marchand. “Ik heb nog nooit zoveel pijn geleden, de tijd is bizar.”