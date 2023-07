Geen zege, wel Europees record Hassan op 5000 meter in Londen

Sifan Hassan heeft bij haar terugkeer in Londen geen overwinning kunnen bijschrijven, maar wel haar Europees record op de 5000 meter aangescherpt. De tweevoudig olympisch kampioene, die in april de marathon won in de Engelse hoofdstad, eindigde bij de meeting van de Diamond League als derde op de 5000 meter in 14.13,42. Met die tijd verbeterde ze ruim de 14.22,12 die ze had staan op de afstand.

Hassan nam in de race in het Olympisch Stadion het initiatief in het tweede deel en bepaalde het tempo. Ze begon ook als koploopster aan de laatste ronde, maar ze miste in de laatste meters naar de finish haar bekende eindschot. De Ethiopische Gudaf Tsegay, de regerend wereldkampioene, ging haar voorbij en won in 14.12,29. Ook de Keniaanse Beatrice Chebet haalde Hassan nog in en werd tweede in 14.12,92.

Hassan verzekerde zich met haar tijd ook van deelname aan de Olympische Spelen over een jaar in Parijs. Maureen Koster liep in de schaduw van Hassan naar de twaalfde plaats in een persoonlijk record van 14.47,52. Daarmee liep ze ook onder de limiet voor de Olympische Spelen. De Boskoopse mag tevens meedoen aan de WK in Boedapest volgende maand.

De 5000 in Londen was Hassans laatste wedstrijd voor de WK in Boedapest, waar ze kan meedoen op de 1500 meter, 5000 meter en 10.000 meter. Die drie afstanden liep ze ook op de Spelen van Tokio in 2021, met goud op de 5000, goud op 10.000 meter en brons op de 1500 meter als unieke oogst. Ze heeft zich nog niet uitgelaten over welke afstanden ze volgende maand in Boedapest loopt.