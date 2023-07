Groenewegen sprint met ‘beste benen’ ooit naar derde plaats

Dylan Groenewegen heeft naar eigen zeggen de “beste benen” uit zijn loopbaan. Toch kwam de sprinter in de laatste etappe van de Tour de France niet verder dan de derde plaats. “Het was een mooie sprint”, zei hij. “Maar hier ben ik nog wel even ziek van.”

Groenewegen wilde winnen op de Champs-Élysées, net als in 2017. “Maar het mocht niet zo zijn”, besefte hij. “Ik wilde Jasper Philipsen verrassen en ging daarom vroeg aan. Ik sprintte vooral tegen Pedersen maar op het laatste moment gingen ze me links en rechts voorbij”, doelde hij op de Belgische etappewinnaar Jordi Meeus en Philipsen.

Ook Groenewegen had niet verwacht dat Meeus de laatste etappe zou winnen. “Maar de sprint in Parijs is altijd een beetje anders”, zei de geboren Amsterdammer die in deze Ronde van Frankrijk geen etappe wist te winnen.