Hamilton beseft dat Mercedes nog ‘ver verwijderd van winnen’ is

Lewis Hamilton beleefde in de Grote Prijs van Hongarije weinig vreugde aan zijn eerste poleposition sinds die van Saudi-Arabië in 2021. De zevenvoudig wereldkampioen werd al voor de eerste bocht ingehaald door de latere winnaar Max Verstappen en finishte uiteindelijk als vierde. “Ik viel terug omdat ik wielspin had en vervolgens werd ik het hele stuk naar bocht 2 aangevallen”, mokte de coureur van Mercedes. “Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik had überhaupt de snelheid niet om die jongens van Red Bull en McLaren bij te houden.”

Zo gaf de kwalificatierace op zaterdag toch een vertekend beeld. Hamilton dacht met zijn poleposition eindelijk wat meer strijd te kunnen leveren vooraan, maar hij kwam bedrogen uit. Met een achterstand van 39 seconden op Verstappen passeerde hij de meet op de Hungaroring. “Ik heb eerlijk gezegd geen ronde lekker gereden, omdat de auto totaal niet goed aanvoelde. Om de een of andere reden zijn we niet snel genoeg”, aldus Hamilton. die nog altijd zijn contract bij Mercedes niet heeft verlengd. “De kwalificatie was goed, dus we nemen het positieve maar weer mee, maar we zijn op dit moment nog ver verwijderd van winnen.”