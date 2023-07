Niet Verstappen maar Hamilton start vanaf pole in Hongarije

Niet Max Verstappen maar Lewis Hamilton begint vanaf poleposition aan de Grote Prijs van Hongarije. De zevenvoudig wereldkampioen was de Nederlander van Red Bull in de kwalificatie net te snel af (0,003). McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri staan op de tweede startrij als de race om 15.00 uur van start gaat.

Verstappen start op de Hungaroring bij Boedapest voor het eerst na vijf races niet vanaf poleposition. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland heeft nog steeds een goede uitgangspositie om zijn zevende zege op rij in de Formule 1 te boeken.

Verstappen was na de kwalificaties tevreden over de updates die zijn team heeft uitgevoerd. “Die werken goed”, zei de leider van het klassement voor de wereldtitel. “Maar we hebben nog niet alles volledig onder controle. Ik worstel om balans te vinden. Dan is het lastig om de bochten aan te vallen. Maar we hebben een auto die vooraan moet staan.”