Red Bull-teambaas achtte verbreken 35 jaar oud record onmogelijk

Red Bull-teambaas Christian Horner had niet gedacht dat het boeken van een recordaantal van twaalf Formule 1-zeges op rij mogelijk zou zijn. Nu het record nu alsnog alleen op naam van zijn team staat, is de Brit trots.

“Het hele team kan trots zijn”, zei de baas van het team van Max Verstappen bij Viaplay. De Nederlander bezorgde Red Bull de recordzege in de Grote Prijs van Hongarije. McLaren had sinds 1988 het record in handen met elf achtereenvolgende overwinningen. “Dit is ongelooflijk. We hebben nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Het gaat er nu om dat we dit momentum vasthouden.”

In de schaduw van Verstappen reed teamgenoot Sergio Pérez naar de derde plek, na vanaf de negende startpositie te zijn vertrokken. Horner: “Hij heeft laten zien wat hij waard is en dat we hem nog niet moeten afschrijven. Dit was een hele goede prestatie van hem.”

De Mexicaan zit in een mindere periode en kreeg daardoor de nodige kritiek te verwerken. Hij heeft nog een contract tot en met volgend jaar bij Red Bull. Horner zei deze week al dat voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo eropuit is om Pérez daarna te vervangen.