Ritwinnaar Meeus voelde dat er meer inzat in Tour

Jordi Meeus begon gaandeweg de Tour de France te denken dat er meer inzat dan ereplaatsen. Op de laatste dag, in de prestigieuze slotrit met finish op de Champs-Élysées, maakte de Belgische sprinter (Bora-hansgrohe) van zijn Tourdebuut een ervaring om nooit te vergeten. “Vandaag winnen is onbeschrijflijk”, sprak Meeus na zijn zege.

Drie keer eindigde Meeus (25) in de top 10, vaak op gang gebracht door zijn Nederlandse ‘lead-out’ Danny van Poppel. Maar een zesde en twee zevende plaatsen deden vermoeden dat ritwinst nog een stap te ver was voor de bij het Nederlandse SEG Racing opgeleide renner. “Maar ik voelde steeds dat er meer inzat. Vandaag verliep alles perfect. Ik voelde me de hele dag goed, ook toen we in het laatste uur vol gas gingen. Marco Haller deed goed werk voor me, net als Danny.”

Meeus vond het wiel van Jasper Philipsen, zijn landgenoot die deze Tour vier ritten won. “Ik pakte hem op de lijn”, zei hij. Al moest de fotofinish uitwijzen dat Meeus daadwerkelijk als eerste de finish was gepasseerd.