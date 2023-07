Spaanse Benito eerste uitvaller in Tour na zware val

De Spaanse wielrenster Mireia Benito heeft de Tour de France Femmes al in de eerste etappe moeten verlaten. De 26-jarige tijdritkampioene van haar land raakte van de weg en viel hard in een greppel. Op tv-beelden was te zien dat de renster van AG Insurance een nekbrace kreeg aangebracht en daarna per ambulance werd afgevoerd.

“Ze is bij bewustzijn en op weg naar het ziekenhuis”, meldde haar ploeg niet veel later. Over haar verwondingen kon nog niets worden gezegd.

De Tour de France voor vrouwen is zondag begonnen met een rit met start en finish in Clermont-Ferrand. De rittenkoers eindigt volgende week zondag met een tijdrit Pau.