Tennisser Roeblev wint toernooi van Bastad

Andrej Roeblev heeft het tennistoernooi van Bastad op zijn naam geschreven. De Rus rekende in de finale in twee sets af met Casper Ruud uit Noorwegen: 7-6 (3) 6-0.

Roeblev vierde zijn veertiende toernooizege. Hij won eerder dit jaar het toernooi van Monte Carlo. De Rus stond voor het eerst in de finale in Bastad. Ruud schreef het graveltoernooi in de Zweedse stad twee jaar geleden op zijn naam.

Ruud blijft voorlopig steken op tien toernooizeges. Hij won slechts eenmaal een toernooi dat niet op gravel werd afgewerkt.