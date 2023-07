Tennissers Kroatië winnen Hopman Cup voor tweede keer

De tennissers van Kroatië hebben ten koste van Zwitserland de Hopman Cup gewonnen. De Zwitsers waren in 2019 de meest recente winnaar van het landentoernooi voor gemengde teams, maar verloren nu de finale met 2-0 van de Kroaten. Borna Coric, de mondiale nummer 15, haalde de overwinning in het Franse Nice binnen door Leandro Riedi te verslaan: 6-1 6-4.

Coric had de eerste set al na 31 minuten binnen. In de tweede set ging het iets moeizamer, maar over een beslissende derde set hoefde de Kroaat zich geen zorgen te maken. Zaterdag verloor Coric nog van de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz, maar dankzij eerdere resultaten ging Kroatië alsnog naar de finale.

De Zwitserse Céline Naef had de eerste finalewedstrijd verloren van Donna Vekic: 6-3 6-4. Naef won geen van haar drie duels in het enkelspel in Nice.

Kroatië won het gemengde landentoernooi eerder in 1996. De tot dusver laatste Hopman Cup was in 2019 in Perth. Het contract tussen tennisfederatie ITF en de Australische tennisbond werd voortijdig beëindigd. De ITF kwam met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst overeen, waardoor de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt.