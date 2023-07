Teruggekeerde Ricciardo blij dat hij race kon uitrijden

De AustraliĆ«r Daniel Ricciardo is na zijn rentree in de Formule 1 vooral blij dat hij de Grote Prijs van Hongarije heeft kunnen uitrijden. De vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries bij AlphaTauri werd al in de eerste bocht geraakt door Zhou Guanyu, waarop Ricciardo Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly aantikte. Zij konden niet verder. “Zo vroeg uitvallen had voor mij het slechtst denkbare verloop van deze dag betekend”, zei Ricciardo bij Viaplay.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull gaf aan dat hij de botsing in de beruchte eerste bocht op de Hungaroring al enigszins zag aankomen. “Iedereen kwam heel dicht bij elkaar. Nadat ik was geraakt, was ik alleen maar bezig met niemand anders raken. Ik wist vervolgens dat in de punten eindigen praktisch onmogelijk was, maar ik was al blij dat de auto goed was. Vandaag draaide vooral om veel rondes rijden en leren en dat heb ik kunnen doen”, wist Ricciardo.

De 34-jarige coureur was niet ontevreden met hoe hij er fysiek gezien voorstond na acht maanden zonder Formule 1-race. “Ik heb natuurlijk heel lang daarvoor wel geracet, maar net als wanneer je stopt met rennen gaat je conditie achteruit als je het even niet doet. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar het ging veel beter dan gedacht.”

Ricciardo eindigde uiteindelijk als dertiende, na ook vanaf die positie te zijn gestart. Zijn voorganger De Vries beleefde met de twaalfde plaats in Monaco zijn hoogtepunt uit zijn AlphaTauri-tijd. Door zijn teleurstellende prestaties werd de Nederlander deze maand vervangen door Ricciardo.