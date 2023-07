Tourpeloton begonnen aan laatste etappe

Zeer op het gemak zijn de renners in de Tour de France in Saint-Quentin-en-Yvelines begonnen aan de 21e en laatste etappe. De rit naar Parijs verloopt meestal volgens een vast scenario. Er zijn wat fotomomenten met de dragers van de bij de klassementen behorende truien. Pas op de lokale ronden in de Franse hoofdstad gaat het tempo omhoog en ontbrandt de strijd om de prestigieuze sprintzege op de Champs-Élysées.

De Deen Jonas Vingegaard bereikt Parijs als leider van het algemeen klassement in de gele trui. De andere klassementen worden geleid door de Belg Jasper Philipsen (punten), de Italiaan Giulio Ciccone (berg) en Tadej Pogacar (jongeren). De Sloveen mag als nummer 2 in het eindklassement voor zijn Britse ploeggenoot Adam Yates twee keer naar het podium.

De negende en laatste keer dat de renners de finishlijn passeren wordt verwacht rond 19.30 uur. De wegen in de buurt van Parijs liggen er nat bij.