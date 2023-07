Verstappen bezorgt Red Bull unieke twaalfde Formule 1-zege op rij

Red Bull heeft door de zege van Max Verstappen in Boedapest het Formule 1-record van meeste zeges op rij verbroken. De Oostenrijkse renstal staat nu op twaalf achtereenvolgende overwinningen, één meer dan McLaren met de coureurs Ayrton Senna en Alain Prost in 1988 lukte.

De zegereeks van Red Bull begon met de overwinning van Verstappen eind vorig jaar in Abu Dhabi. Bij de eerste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Bahrein, stond de 25-jarige Nederlander er ook alweer gelijk. In de volgende drie races was de tweevoudig wereldkampioen één keer de snelste en ging ploeggenoot Sergio Pérez er twee keer met de winst vandoor. In Boedapest boekte de oppermachtige Verstappen zijn zevende zege op rij.