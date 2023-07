Verstappen boekt in Hongarije zevende Formule 1-zege op rij

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Hongarije zijn zevende zege op rij in de Formule 1 geboekt. Voor het eerst na vijf races mocht de 25-jarige Nederlander niet vanaf poleposition vertrekken, maar hij pakte dankzij een goede start de leidende positie al in de eerste bocht af van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In de rest van de race reed Verstappen eenzaam naar de overwinning in Boedapest.

Het lukte een Formule 1-coureur niet vaak om zeven achtereenvolgende zeges te boeken. De Duitser Sebastian Vettel was in 2013 in negen races op rij de snelste. Verder wist alleen Michael Schumacher ook weleens zeven achtereenvolgende wedstrijden in één seizoen te winnen, in 2004. Verstappen krijgt volgende week in België de kans om dichter bij het record van Vettel te komen.

De goede prestaties hebben Verstappen een comfortabele voorsprong in de WK-stand opgeleverd. De coureur van Red Bull is door een marge van 110 punten op naaste belager en teamgenoot Sergio Pérez heel hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. Fernando Alonso van Aston Martin volgt op 142 punten van Verstappen op de derde plek.

Hamilton begon in zijn Mercedes voor het eerst sinds 2021 vanaf poleposition. De zevenvoudig wereldkampioen was minder goed weg dan Verstappen en zag de Nederlander in de binnenbocht langszij komen. Oscar Piastri van McLaren profiteerde van het oponthoud dat de Brit daarbij opliep en reed naar de tweede plaats.

Zhou Guanyu kwam vanaf P5 niet goed weg, viel terug en duwde in de eerste bocht vervolgens ook nog de auto van Daniel Ricciardo op die van Esteban Ocon. Ocon reed vervolgens tegen zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly aan. Ricciardo, die als vervanger van de aan de kant gezette Nyck de Vries zijn rentree in de Formule 1 maakte, kon de race vervolgen in zijn AlphaTauri. Dat gold niet voor beide coureurs van Alpine.

Verstappen had vooraan weinig moeite om bij Piastri weg te rijden. De Australiër hield zijn tweede plek nog even vast, maar zag teamgenoot Lando Norris in de negentiende ronde door een vroegere pitstop voorbijkomen. Verstappen wisselde enkele rondes later naar de harde band.

Verstappen ging in de 52e van 70 rondes weer naar binnen, met een voorsprong van 35 seconden op Norris. Op de verse mediumbanden noteerde de Nederlander gelijk de snelste raceronde, wat hem nog een extra WK-punt opleverde. Vervolgens deed Verstappen het wat rustiger aan. Desondanks kwam Norris pas een halve minuut later over de finish dan de winnaar van de race. De Mexicaan Pérez, nog begonnen van de negende plek, kwam dankzij een inhaalrace ook op het podium.