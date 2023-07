Vingegaard opnieuw in slotetappe Tour in het geel naar Parijs

Met voor de tweede keer Jonas Vingegaard in de gele trui rijdt het peloton zondag naar Parijs. De Deen van Jumbo-Visma toonde zich voor het tweede jaar op rij de sterkste in de etappekoers over drie weken en hem wacht alleen de traditionele slotrit naar Parijs die normaal gesproken uitloopt op een massasprint. Daarna wordt Vingegaard voor de tweede keer gehuldigd.

De 21e en laatste etappe begint om 16.40 uur in Saint-Quintin-en-Yvelines, de voorstad van Parijs waar volgend jaar tijdens de Olympische Spelen het baanwielrennen en het BMX zal plaatsvinden. Na een klim van de vierde categorie, de Côte du Pavé des Gardes, passeren de renners na 60 kilometer voor het eerste de finishlijn op de Champs-Élysées in Parijs. Dan volgen nog acht lokale rondes en na 55 kilometer omstreeks 19.30 uur waarschijnlijk een massasprint.

Jasper Philipsen draagt de groene puntentrui. De Belg won deze Tour de France vier etappes en was vorig jaar de snelste op de Champs-Élysées. De Italiaan Giulio Ciccone verzekerde zich van de winst in de bergklassement mits hij zondag finisht in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar, tweede in het algemeen klassement, draagt de witte trui van het jongerenklassement dat hij waarschijnlijk voor de vierde keer op rij wint.