Vingegaard rijdt na Tour ook Vuelta

Jonas Vingegaard gaat eind augustus van start in de Vuelta. Zijn ploeg Jumbo-Visma bevestigde op de slotdag van de Tour de France het nieuws dat via de Spaanse krant Marca naar buiten was gekomen. Vingegaard rijdt in de gele trui naar Parijs, waar de Deen zijn tweede eindzege in de Tour gaat vieren.

Eerder was al duidelijk dat Primoz Roglic als kopman van de ploeg aan de start staat in Spanje. De Sloveen, eerder dit jaar winnaar van de Giro, won de Vuelta al drie keer. De Ronde van Spanje begint op 26 augustus met een ploegentijdrit in Barcelona.