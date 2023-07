Vingegaard trots op geslaagd Tourplan

Jonas Vingegaard had in zijn dankwoord mooie woorden voor zijn ploeg, voor zijn tegenstanders en voor zijn gezin. “Ik houd meer van jullie dan van wie ook”, richtte de Deense renner van Jumbo-Visma zich vanaf het podium op de Champs-Élysées tot zijn vrouw Trine en dochter Frida. De 26-jarige Vingegaard had zojuist voor het tweede jaar op rij de Tour de France gewonnen. “Het is een geweldig jaar en het was een geweldige Tour.”

“Het begint met een plan, bij ons is dat heel vroeg”, schetste hij het voorwerk, dat bij Jumbo-Visma tot een minutieus plan leidde. “Zonder de ploeg had ik dit nooit gekund. Ik ben trots op iedereen. We gaan dit vanavond vieren met een mooi diner. Ik dank ook mijn tegenstanders. Het was drie weken lang een geweldig gevecht met jullie”, sprak hij tot de Sloveen Tadej Pogacar en de Brit Adam Yates, die hem op het podium flankeerden. “Ik heb ervan genoten en hoop volgend jaar terug te keren om te zien of een derde zege erin zit. Dat is het plan.”

Vingegaard moest zondag zelfs twee keer het podium op. Met de voltallige ploeg van Jumbo-Visma werd hij gehuldigd als winnaar van het ploegenklassement. Het was voor het eerst sinds 1989 dat een Nederlands team dat klassement won. Toen was het de ploeg PDM met onder anderen Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks.