Zwemmer Arno Kamminga heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 27-jarige Katwijker eindigde in de halve eindstrijd met een tijd van 59,08 als vijfde.

Kamminga won vorig jaar bij de WK in Boedapest zilver op de 100 meter school. Ook bij de Spelen in 2021 in Tokio eindigde hij als tweede op dit nummer.

De finale van de 100 meter school staat maandag op het programma.