Zwemmer Korstanje mist bij WK finale van 50 meter vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich bij de wereldkampioenschappen langebaan in Fukuoka niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter vlinder. De 24-jarige Fries kwam in de halve eindstrijd tot een tijd van 23,23 en eindigde daarmee als twaalfde. De beste acht kwalificeerden zich.

Korstanje was in de halve finale langzamer dan in de ochtendsessie. Toen tikte hij aan in 23,19.

De 50 meter vlinder is niet olympisch. Korstanje richt zich bij de WK vooral op de dubbele afstand, maar noemde dit een mooie opwarmer voor de 100 meter vlinder, die later dit WK op het programma staat.