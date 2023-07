Zwemster Steenbergen bij WK naar halve finales 200 meter wissel

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de halve finales van de 200 meter wisselslag. Ze kwam in de series tot een tijd van 2.11,31 en kwalificeerde zich hiermee als dertiende. De Amerikaanse Kate Douglas ging in 2.09,17 als snelste door.

Steenbergen kwam als eerste Nederlandse in actie bij dit WK. Ze start in deze sessie nog in de series van de 4×100 meter vrij.

De halve finales van de 200 meter wisselslag staan zondagmiddag (Nederlandse tijd) op het programma.