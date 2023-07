Zwemster Titmus verbetert bij WK wereldrecord op de 400 vrij

De Australische zwemster Ariarne Titmus heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka het wereldrecord op de 400 meter vrij verbeterd. Ze realiseerde in de finale een tijd van 3.55,38. Ze bleef hiermee onder de oude tijd van de Canadese Summer McIntosh, die het record sinds maart van dit jaar met 3.56,08 op haar naam had staan.

Achter de 22-jarige Titmus eindigde de Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky op ruime afstand als tweede in 3.58,73. Het brons was voor de Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather in 3.59,59. McIntosh finishte als vierde in 3.59,94.

De Nederlandse Imani de Jong slaagde er niet in de finale te halen. Ze werd in de series met 4.12,03 21e.