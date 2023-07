Kamminga deelt zilver met twee anderen op 100 meter school

Arno Kamminga heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka met twee anderen zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. De 27-jarige Katwijker en de Amerikaan Nic Fink en de Italiaan Nicolo Martinenghi tikten alle drie aan in 58,72. Het goud was voor de Chinees Haiyang Qin in 57,69.

Kamminga eindigde vorig jaar bij de WK in Boedapest ook als tweede en behaalde het zilver bij de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Vorig jaar laste hij na de EK gedwongen een pauze in. Hij was niet fit en moest afstand nemen van het zwemmen. Een half jaar geleden hervatte hij de training. De wereldtitelstrijd is voor hem een belangrijke test op weg naar de Spelen volgend jaar in Parijs. Met zijn medaille in Japan kreeg hij de bevestiging dat hij op de weg terug is.