Tennisster Rus bereikt hoogste ranking met 60e plaats

Tennisster Arantxa Rus heeft haar hoogste positie op de wereldranglijst bereikt. De beste Nederlandse tennisster steeg twee plaatsen en staat op de 60e plaats op de WTA-ranking. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus bereikte haar beste positie op de ranglijst ondanks een vroege uitschakeling op het toernooi van Palermo. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en half juli in Contrexeville in Frankrijk. Door haar goede positie op de wereldranglijst is Rus toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen de Australian Open en speelde in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon.

In de top van de ranglijst veranderde er niets. De Poolse Iga Swiatek leidt voor Aryna Sabalenka uit Belarus.

Bij de mannen veranderde er eveneens niets in de top 10. De Spanjaard Carlos Alcaraz voert de ranglijst aan. De Serviër Djokovic blijft de nummer 2, voor de Rus Daniil Medvedev.

Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse man, kwam niet in actie en bleef staan op de 36e plaats. Botic van de Zandschulp steeg een plaats en staat 44e.