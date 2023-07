Wielrenner Vingegaard wint criterium van Boxmeer

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft het criterium van Boxmeer gewonnen. De winnaar van de Tour de France klopte zijn medevluchter Wout Poels in een sprint. Mike Teunissen won de sprint van het peloton en finishte als derde.

Vingegaard werd zondag nog gehuldigd als winnaar van de Tour. De Deense kopman van Jumbo-Visma reisde maandag naar Boxmeer. Hij maakte in Belgiƫ een tussenstop en ging nog even op kraamvisite bij ploeggenoot Wout van Aert.

Hij overhandigde Van Aert in zijn Belgische woonplaats Herentals een kleine gele trui voor zijn pasgeboren zoontje Jerome. Van Aert ging donderdag niet meer van start in de Tour, omdat zijn vrouw op het punt stond om voor de tweede keer te bevallen. Een dag later werd Jerome geboren.

Poels won de vijftiende etappe van de Tour naar de top van de Mont Blanc. Boxmeer verwelkomde voor het eerst sinds 1997 een winnaar van de Ronde van Frankrijk. Destijds kwam Jan Ullrich naar het Brabantse criterium daags na de Tour.