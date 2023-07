De Duitse wielrenster Liane Lippert heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van Movistar was in de heuvelrit over een kleine 152 kilometer tussen Clermont-Ferrand en Mauriac de snelste in een sprint van een grote kopgroep. De Belgische Lotte Kopecky werd tweede en behield de gele leiderstrui.

De Nederlandse favorieten voor de eindzege, Demi Vollering en Annemiek Van Vleuten, werden in dezelfde tijd als de winnares respectievelijk zevende en negende.