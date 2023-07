Wielrenster Van Agt na harde val voor onderzoek naar ziekenhuis

Wielrenster Eva van Agt van Jumbo-Visma is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek na een valpartij tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De 26-jarige Nederlandse is bij bewustzijn, meldde haar ploeg na afloop van de rit.

Van Agt was samen met landgenotes Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Anouska Koster (Uno-X) ontsnapt in het laatste deel van de heuvelrit. Van Agt ging vervolgens op het natte wegdek onderuit en kwam hard in aanraking met de vangrail. Ze zou de etappe niet meer uitrijden.

De Duitse Liane Lippert won de etappe, de Belgische Lotte Kopecky behield de gele leiderstrui.