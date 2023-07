Zwemster Schouten bij WK naar halve eindstrijd 100 school

Tes Schouten is bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter school. De 22-jarige zwemster uit Bodegraven zette in de ochtendsessie met 1.06,46 de achtste tijd neer. De Litouwse Ruta Meilutyte was met 1.04,67 veruit de snelste in de series.

Schouten, die de afgelopen tijd indruk maakte met een reeks Nederlandse records op de 100 en 200 meter school, was na afloop niet helemaal tevreden over haar eerste race bij dit WK. “Het was niet heel slecht. Maar zo’n eerste race voelt altijd een beetje gek. De raceopbouw was wel goed. Maar ik weet dat ik in de halve finales harder moet en ik weet ook dat ik dat kan.”

Schouten verblijft met de Nederlandse ploeg al een week in Japan en was blij dat ze mocht beginnen. “Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Natuurlijk wil je de finale halen, maar ik zie wel of dat gaat lukken.”

Imani de Jong kwam in actie in de series van de 1500 meter vrij. Met een tijd van 16.51,22 eindigde ze als 25e. De beste acht zwemsters kwalificeerden zich op dit nummer voor de finale. Op de 400 meter vrij finishte de WK-debutante zondag als 21e.