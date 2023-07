Spanjaard Lecuona vervangt landgenoot Rins in Britse MotoGP

De Spaanse motorcoureur Iker Lecuona vervangt zijn geblesseerde landgenoot Alex Rins in de MotoGP tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone begin augustus.

Rins herstelt nog van de kuit- en scheenbeenblessure die hij opliep bij een val tijdens de GP van Italiƫ, waardoor hij vorige maand ook de TT van Assen miste. Rins werd toen vervangen door de Duitser Stefan Bradl.

Lecuona was vorige maand in Assen nog de vervanger van de Spanjaard Joan Mir. “Ik wens Alex een spoedig herstel toe. Ondertussen ben ik blij om op de motor te springen, want ik wil mijn best doen en het team helpen”, zegt Lecuona in een reactie op het X-, voorheen Twitteraccount, van team Honda LCR.