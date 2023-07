Wiebes zorgt in derde Touretappe voor eerste Nederlandse ritzege

Lorena Wiebes heeft in de derde etappe in de Tour de France Femmes voor de eerste Nederlandse ritzege gezorgd. De Europees kampioene van SD Worx bleef in de rit van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux na 147,2 kilometer in de sprint Marianne Vos en ploeggenote en geletruidraagster Lotte Kopecky net voor.

Voor Wiebes is het de derde overwinning in de Tour voor vrouwen. In de editie van vorig jaar won ze de openingsrit en de vijfde etappe. Voor SD Worx, de ploeg van Wiebes, is het in deze Tour de tweede zege. Kopecky won de eerste etappe.

Het peloton moest in de slotkilometers van de etappe tot het uiterste gaan om de ontsnapte Julie Van De Velde terug te halen. De Belgische wielrenster van Fenix-Deceuninck had met 3 kilometer te gaan nog meer dan een halve minuut voorsprong. Ze werd met minder dan 200 meter te gaan ingehaald door Kopecky die in het geel de sprint aantrok voor Wiebes.

Wiebes prees in haar interview het werk van haar ploeggenoten en vooral Kopecky die haar lanceerde in de sprint. “Ze deed het zo geweldig met haar lead-out. Ik zat al te lijden in haar wiel en ze bracht me perfect. Marianne begon de sprint aan de rechterkant, maar ik was in staat haar te passeren.”

De sprintster zei dat ze steeds had geloofd in de kans om te gaan sprinten, ook al was het heel lastig om de ontsnapte Van De Velde terug te pakken. “We hadden het idee dat het niet aan ons was om de achtervolging te beginnen. DSM deed dat en we zijn gaan helpen toen we vonden dat het nodig was.”

Kopecky start ook woensdag in de vierde etappe in de gele trui. De Belgische kampioene heeft een voorsprong van 55 seconden op de Duitse Liane Lippert en 1.05 minuut op Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika. De vierde rit gaat van Cahors naar Rodez en kent een heuvelachtige aankomst. De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag.