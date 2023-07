Zwemmer Corbeau mist bij WK finale op de 50 meter schoolslag

Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. In de halve eindstrijd tikte hij aan in een tijd van 27,21 en eindigde daarmee als tiende. De beste acht zwemmers kwalificeerden zich voor de finale.

De 22-jarige Corbeau, die in de series met 27,15 een fractie sneller was, richt zich bij de WK vooral op de 200 meter schoolslag. De 50 meter schoolslag gold voor hem vooral als opwarmertje voor die afstand.

“Ik had toch wel graag die finale willen halen”, zei de in de Verenigde Staten geboren Corbeau na afloop. “Maar het zat er niet in. Die 50 meter schoolslag is een lastig nummer voor mij. Maar ik kijk nu wel uit naar de 200 meter schoolslag. Vorig jaar eindigde ik bij mijn WK-debuut als zevende in die finale. Ik hoop het nu beter te kunnen doen.”