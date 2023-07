Zwemster Steenbergen als achtste naar finale op de 200 meter vrij

Marrit Steenbergen heeft zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka op het nippertje verzekerd van een plek in de finale van de 200 meter vrije slag. De 23-jarige zwemster uit Friesland liet in de halve eindstrijd een tijd van 1.56,49 noteren. Ze ging daarmee als achtste en laatste door. Steenbergen was slechts eenhonderdste sneller dan de Tsjechische Barbora Seemanova.

De 18-jarige WK-debutante Janna van Kooten haalde de finale niet. Ze zwom met 1.58,12 opnieuw een persoonlijk record, maar dat was niet voldoende voor een plek bij de beste acht. Ze eindigde als vijftiende.