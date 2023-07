Kastelijn kon zich ‘irritant’ sparen voor solo naar ritzege

Yara Kastelijn rondde in de vierde etappe van de Tour de France Femmes een solo van bijna 20 kilometer met succes af en maakte van haar eerste overwinning op de weg meteen een meesterwerk. “Ongelooflijk, ik kan deze dag bijna niet beschrijven”, zei de 25-jarige renster van Fenix-Deceuninck kort na de rit bij de NOS.

Kastelijn was vanaf het begin van de langste etappe van deze Tour actief en droeg door haar inspanningen bij aan de vorming van een kopgroep die in de rit van Cahors naar Rodez over 177 kilometer een maximale voorsprong kreeg van ruim 10 minuten. “Toen kregen we te horen dat we safe waren en voor de etappewinst konden rijden. Ik kon me de hele dag sparen omdat mijn ploeggenote Marthe Truyen mee was. Sommige meisjes zullen mij wel vervelend of irritant hebben gevonden, maar ja, de overwinning telt.”

Kastelijn, die tot nog toe vooral succesvol was in het veldrijden, koos voor de aanval op de Côte de Moyrazès, de voorlaatste beklimming en een van tweede categorie. “Ik wist dat ik een van de sterksten was als het lang bergop ging. Het team heeft mooi werk gedaan, ik ben superblij dat ik het kon afmaken”, aldus Kastelijn, die door haar zege naar de zevende plaats klom in het algemeen klassement, op 1 minuut achterstand van de Belgische geletruidrager Lotte Kopecky. “Ik ben inderdaad mooi opgeschoven in het klassement. Dat was niet het hoofddoel in deze etappe, maar het is wel mooi meegenomen.”