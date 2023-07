Nagenoeg alle sporters TeamNL met Thalys naar Spelen Parijs

Nagenoeg alle Nederlandse sporters die volgend jaar deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs – en stafleden die daarbij betrokken zijn – zullen met de trein naar de hoofdstad van Frankrijk afreizen. NOC*NSF heeft een deal gesloten met Eurostar, net als de Belgen en de Britten.

“In vergelijking met de recente afvaardigingen zal dit de meest duurzame afvaardiging van de laatste jaren worden”, aldus topsportdirecteur André Cats. “En daar past ook een reisbeleid bij. Bij een afstand tot Parijs van onder de 700 kilometer gaan we in principe met de trein en zeker vanuit Nederland.” Enkele sporters vliegen wel naar Parijs, bijvoorbeeld wanneer zij van buiten Europa moeten komen.

In totaal doen er naar verwachting driehonderd Nederlandse sporters mee aan de Spelen. De Nederlandse afvaardiging reist verspreid af naar Parijs. “We gaan er niet als één team naartoe, maar per sport wordt bekeken wat het meest optimale moment is om naar Parijs te gaan”, zei Cats.

“Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen van sporters om tussen wedstrijden door naar huis te gaan, maar ik heb begrepen dat de Belgen dat in sommige sporten wel gaan doen. Het zou in theorie kunnen.”

De treinreis van Nederland (Rotterdam Centraal) naar Parijs (Gare du Nord) kan al in 2 uur en 40 minuten worden afgelegd.