Schoonspringster Van Katwijk elfde bij WK high diving

Schoonspringster Ginni van Katwijk is bij de wereldkampioenschappen high diving in het Japanse Fukuoka met 232,70 punten als elfde geƫindigd. De 38-jarige geboren Noord-Hollandse steeg na de afsluitende derde en vierde ronde drie plaatsen in het klassement. De wereldtitel was voor de derde keer op rij voor Australische Rhiannan Iffland met 357,40 punten.

In het Momochi Beach Park kreeg Van Katwijk 62,90 punten na haar derde sprong van het platform van 20 meter. Haar laatste poging leverde haar 72,20 punten op. Ze slaagde daarmee in haar missie, want ze had zich tot doel gesteld bij de eerste twaalf te eindigen. Ze was als veertiende de tweede dag ingegaan.

Net als dinsdag was Van Katwijk niet te spreken over haar eerste sprong, maar ze herstelde zich daarna knap.” Ik ben heel erg blij met dit resultaat. Er is hard gewerkt aan alle sprongen. Helaas ging de eerste niet zo goed, maar daarna werd het alleen maar beter”, aldus Van Katwijk, die vorig jaar bij de EK in Rome vijfde werd.

Van Katwijk deed voor de eerste keer mee aan de WK. Ze combineert haar sportieve loopbaan met haar werk op een cruiseschip in het Caribisch gebied, waar ze als high diver reizigers probeert te vermaken. Ook haar Amerikaanse echtgenoot Matt Cooper kwalificeerde zich voor het mondiale toernooi in Fukuoka.