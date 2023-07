Steenbergen revancheert zich met vijfde plaats in 200 vrij

Marrit Steenbergen heeft zich gerevancheerd voor haar teleurstellende optreden in haar eerste individuele finale bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka. In de eindstrijd van de 200 meter vrij zwom de 23-jarige Friezin met 1.55,51 een persoonlijk record en finishte in een topveld als vijfde.

De Australische zwemster Mollie O’Callaghan imponeerde in de finale door met een tijd van 1.52,85 het wereldrecord op de 200 meter vrij te verbeteren. Ze bleef daarmee onder de oude toptijd van de Italiaanse Federica Pellegrini, die sinds 2019 op 1.52,98 stond. O’Callaghan liet haar landgenote Ariarne Titmus (1.53,01) en het Canadese talent Summer McIntosh (1.53,65) achter zich.

Steenbergen wist dat ze zichzelf tussen deze toppers niet gek moest laten maken. De regerend Europees kampioene noemde het voor zichzelf haar grootste winst dat ze ontspannen de finale in was gegaan. Bij haar eerste race om de medailles op de wisselslag wilde ze te graag en kreeg de spanning de overhand. “Dat ik nu gewoon een pr zwem in de finale, daar ben ik wel heel blij mee. Ik was nu gelukkig ontspannen en wist dat ik niks te verliezen had. Dat is de instelling die ik nu heb en dat is een stuk fijner.”

Ook haar coach Patrick Pearson was trots op Steenbergen en op de manier waarop ze zich herstelde na die tegenvaller in haar eerste finale. “Ze is superveerkrachtig. Er zijn een paar momenten hier dat het even iets minder was en dan laat ze toch zien dat ze sterk kan terugkomen. Ze kan zoveel incasseren en dat is een goed teken.”

Het verschil met de top vier in de finale in Fukuoka was wel groot. Dat besefte Pearson ook. Maar volgens de coach kan Steenbergen op dit nummer nog veel groeien omdat ze de 200 meter vrij pas een jaar beheerst. “Ze gaat in een jaar 3 seconden vooruit. Het heeft gewoon tijd nodig. Ze is nog lang niet uitontwikkeld. Uiteindelijk komt het er wel uit.”

Steenbergen was slotzwemster in de finale van de 4×100 meter wisselslag gemengd. Met Maaike de Waard, Nyls Korstanje, Arno Kamminga moest ze met een tijd van 3.41,81 genoegen nemen met de vierde plaats. China won het goud in 3.38,57 voor AustraliĆ« (3.39,03) en de Verenigde Staten (3.40,19).

Het Nederlandse kwartet is de regerend Europees kampioen op deze afstand en won vorig jaar bij de WK in Boedapest brons. Toch kon Steenbergen leven met de vierde plaats. “Ik denk niet dat er veel meer had ingezeten in dit veld. Er moest iets bij iemand gebeuren en dan konden we een medaille pakken. We wisten dat het heel lastig zou worden. We zijn hier toch wel blij mee”, aldus Steenbergen.