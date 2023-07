Tenniscoach Philippoussis bestraft voor overtreden sponsorregels

De International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft de Australische tenniscoach Mark Philippoussis bestraft voor het overtreden van de regels voor sponsorrelaties met wedkantoren. De 46-jarige oud-topspeler kreeg een boete van 10.000 dollar (ongeveer 9000 euro) en een voorwaardelijke schorsing van vier maanden voor het leveren van een voice-over voor reclamecontent van een wedkantoor.

“Als sport heeft tennis besloten dat geaccrediteerde individuen geen commerciële relaties mogen hebben met gokbedrijven, gezien de potentie om wedstrijden te beïnvloeden, toegang tot voorkennis en de perceptie van dergelijke relaties”, verklaarde directeur Karen Moorhouse van ITIA. “Hoewel het in deze zaak duidelijk niet om corruptie gaat, is het wel een regel waar spelers, coaches en anderen in de sport zich bewust van moeten zijn.”

Philippoussis was tot voor kort een van de coaches van de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas. In mei, enkele dagen voor het begin van Roland Garros, namen de twee afscheid van elkaar. Philippoussis bereikte in zijn eigen carrière de achtste plaats op de wereldranglijst en stond in de finales van Wimbledon en de US Open.