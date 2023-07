Van den Hoogenband kijkt uit naar ‘soort thuiswedstrijd’ in Parijs

Pieter van den Hoogenband verheugt zich een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs al zichtbaar op zijn tweede editie van de Spelen als chef de mission. Waar de Spelen van Tokio twee jaar geleden onder strenge voorwaarden en zonder publiek plaatsvonden, lijkt het erop dat de Nederlandse fans volgend jaar massaal afreizen naar Frankrijk.

“Het wordt echt een soort van thuiswedstrijd en wij hebben met het Oranje-legioen straks een extra wapen”, zegt Van den Hoogenband, die afgelopen week een aantal dagen in Parijs verbleef. “Ik ben echt heel erg enthousiast geraakt. De venues die gebouwd worden zijn echt waanzinnig en liggen op geweldige plekken. Parijs is natuurlijk een historische stad, die ook nog eens sport ademt. En die Fransen kunnen echt tekeergaan, dat hebben we afgelopen weekend met de Tour de France opnieuw gezien.”

Van den Hoogenband (45) bracht ook een bezoek aan het olympisch dorp en heeft naar eigen zeggen “de eerste slag al geslagen”. Volgens de chef de mission heeft hij voor de Nederlandse ploeg een ideale plek in het dorp weten te bedingen.

“We zitten op een rustige plek en gunstig ten opzichte van de eetgelegenheid en het vervoer. De verdeling van de verblijven is een spel en ik denk dat we daar best goed in zijn, om het net even iets slimmer te doen dan de concurrentie. Door de ervaring en de status die we als land hebben, kunnen we dat spel – dat je ook niet te serieus moet nemen – wel slim spelen.”

Van den Hoogenband denkt met een ploeg van zo’n driehonderd sporters naar Parijs af te reizen. Komend jaar gaat hij hun prestaties nauwlettend in de gaten houden. “Maar er is momenteel al een hoop gaande. De race van Femke Bol van afgelopen weekend was puur genieten, tussen de wereldtop. Net als de zilveren plak van Arno Kamminga en de Leeuwinnen die goed zijn gestart op het WK. De goede lijn is ingezet en hopelijk kunnen we die doortrekken naar Parijs.”

Komend jaar staat voor Van den Hoogenband alles in het teken van de “randvoorwaarden goed neerzetten”. “Ik heb mijn vrouw beloofd het nooit meer over ‘het optimale prestatieklimaat’ te hebben. Maar het komt neer op de omstandigheden creĆ«ren waarin de hoofdrolspelers kunnen excelleren.”

Daarbij gaat het ook om details. “Heel simpel: Sifan Hassan heeft ’s ochtends behoefte aan een goede bak koffie. En Harrie Lavreysen heeft me ingefluisterd dat hij een goede rijstkoker nodig heeft”, aldus de chef de mission. “Ik moet ze ontlasten, zodat ze goed gefocust kunnen presteren.”