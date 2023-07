Waterpoloster Van de Kraats looft teamprestatie na halen WK-finale

Waterpoloster Simone van de Kraats is blij dat de Nederlandse ploeg de WK-finale heeft gehaald. In het Japanse Fukuoka won de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis in een spannende halve eindstrijd met 9-8 (4-2 2-3 2-2 1-1) van Italië. Met het bereiken van de finale pakten de vrouwen ook een ticket voor de Olympische Spelen over precies een jaar in Parijs.

“We hebben het als team gedaan”, reageerde Van de Kraats, die werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. “We bleven rustig en ‘in control’ en daarom hebben we gewonnen. Ik ben zo blij hoe we het met elkaar doen. Ik kijk uit naar de finale.”

Oranje neemt het in de strijd om de wereldtitel vrijdag op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Spanje en Australië.