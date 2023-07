Waterpolosters naar finale WK en Spelen in Parijs

De Nederlandse waterpolosters hebben zich voor het eerst sinds 2015 verzekerd van een plek in de finale van de WK. In het Japanse Fukuoka won de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis in een spannende halve eindstrijd met 9-8 (4-2 2-3 2-2 1-1) van Italië. Met het bereiken van de finale pakten de vrouwen ook een ticket voor de Olympische Spelen over precies een jaar in Parijs.

Oranje neemt het in de strijd om de wereldtitel vrijdag op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Spanje en Australië.

De Italiaanse vrouwen schakelden in de kwartfinales verrassend titelverdediger Verenigde Staten uit. In het duel met Nederland namen ze al snel een 1-0 voorsprong. Via Iris Wolves maakte Nederland niet veel later weer gelijk. Maartje Keuning zette Oranje daarna op voorsprong. Italië bleef bij met de 2-2, maar daarna namen de vrouwen van Doudesis de controle over het duel. Ze liepen uit naar 6-3. Maar Italië vocht zich terug met drie doelpunten op rij. In de derde periode scoorde Nederland uiteindelijk weer twee keer, maar ook Italië schoot tweemaal raak.

In het begin van de vierde periode zorgde Kitty Lynn Joustra toch weer voor een gaatje van 2 punten, 9-7. Met nog 2 minuten te gaan kwam Italië terug tot 9-8, maar Nederland hield stand en plaatste zich voor het eerst sinds acht jaar voor de finale.

De Nederlandse vrouwen verloren in 2015 in Kazan in de finale van de Verenigde Staten. Nederland won één keer de wereldtitel. Dat was in 1991 in Perth. Vier keer behaalden de vrouwen het zilver. Vorig jaar in Boedapest was de ploeg van Doudesis te sterk voor Italië in de strijd om het brons.