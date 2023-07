Wereldrecord O’Callaghan, Steenbergen vijfde op 200 meter vrij

De Australische zwemster Mollie O’Callaghan heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka het wereldrecord op de 200 meter vrij verbeterd. Ze zwom naar een tijd van 1.52,85 en bleef daarmee onder de oude toptijd van de Italiaanse Federica Pellegrini sinds 2019 op 1.52,98 stond. Ze liet haar landgenote Ariarne Titmus (1.53,01) en het Canadese talent Summer McIntosh (1.53,65) net achter zich.

Marrit Steenbergen eindigde als vijfde in een tijd van 1.55,51. Eerder dit WK finishte ze als zevende in eindstrijd van de 200 meter wisselslag. Steenbergen komt later in deze sessie nog met het Nederlands team in actie in de finale van de 4×100 meter wisselslag gemengd.