Zwemster De Waard mist bij WK finale op 50 meter rugslag

Zwemster Maaike de Waard is er bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag. De 26-jarige De Waard tikte in de halve finale aan in een tijd van 28,03 en eindigde daarmee als twaalfde.

De beste acht zwemsters plaatsen zich voor de eindstrijd. De Amerikaanse Regan Smith was met 27,10 de snelste in de halve finale.

Nederlands recordhoudster Kira Toussaint stelde eerder op de dag teleur in de series van de 50 meter rugslag en wist zich daardoor niet te kwalificeren voor de halve finale. Toussaint eindigde met een tijd van 28,41 als 21e in de series.