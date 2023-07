Het Nederlandse team is bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka als derde doorgedrongen tot de finale van de 4×100 meter wisselslag gemengd. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen zetten in de series een tijd neer van 3.41,45. Dat was 0,2 seconde boven het Nederlands record uit 2021. De Amerikaanse ploeg was de snelste in de ochtendsessie met 3.40,47.

Het Nederlandse kwartet is regerend Europees kampioen op dit olympische onderdeel en won vorig jaar bij de WK in Boedapest brons. “Als derde door is hartstikke mooi. We hebben gewoon een topteam. We zullen in de finale met z’n vieren gaan strijden om drie medailles”, doelde Kamminga op de concurrentie uit Australië, Verenigde Staten en China. “We zijn de underdog voor een medaille. We gaan racen met alles wat we hebben en gooien ons hart erin. Als één van de andere teams wat laat liggen, zijn wij daar om dat op te rapen.”

Kamminga dook woensdag voor het eerst weer het water van het wedstrijdbad in Fukuoka in nadat hij maandag zilver won op de 100 meter schoolslag. Hij kreeg veel reacties op dit succes. “Ik heb wel op wat dingen gereageerd. Maar mijn mobiel staat hier wel zoveel mogelijk uit. Dat komt volgende week wel als ik vakantie heb.”