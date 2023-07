De Nederlandse zwemsters hebben tijdens de wereldkampioenschappen op de 4×100 meter wisselslag gemengd naast een medaille gegrepen. Maaike de Waard, Nyls Korstanje, Arno Kamminga en Marrit Steenbergen tikten aan in een tijd van 3.41,81 en eindigden als vierde.

China won het goud in 3.38,57 voor Australiƫ (3.39,03) en de Verenigde Staten (3.40,19).

Het Nederlandse kwartet is de regerend Europees kampioen op deze afstand en won vorig jaar bij de WK in Boedapest brons. Slotzwemster Steenbergen kon leven met de vierde plaats. “Ik denk niet dat er veel meer had ingezeten in dit veld met China, de Verenigde Staten en AustraliĆ«. Er moest iets bij iemand gebeuren en dan konden we een medaille pakken. We wisten dat het heel lastig zou worden. We zijn hier toch wel blij mee”, aldus de Friezin.