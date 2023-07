Ioverno vervangt vanaf GP België Mekies als racedirecteur Ferrari

De Italiaan Diego Ioverno neemt vanaf de Grote Prijs van België komende weekeinde de rol van racedirecteur over van Laurent Mekies bij het Formule 1-team van Ferrari. Ioverno, een oudgediende die al 23 jaar bij de Italiaanse renstal werkt, neemt op het circuit van Spa-Francorchamps voor het eerst positie aan de pitmuur.

Het was al bekend dat Fransman Mekies zou vertrekken bij Ferrari, maar nog niet precies wanneer. Daar verschafte het team van de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz donderdag helderheid over. “De tijd van Laurent Mekies bij Ferrari als racedirecteur is na 4,5 jaar ten einde gekomen. Hij is er niet meer bij in Spa-Francorchamps.”

Mekies volgt aan het einde van dit seizoen Franz Tost op als teambaas bij AlphaTauri.