Jonker kiest ook tegen VS voor de aanval: daar zit onze kwaliteit

De voetbalsters van Oranje blijven tegen de Verenigde Staten net zo aanvallend spelen als tegen Portugal afgelopen weekend. Vlak voor de wedstrijd zei bondscoach Andries Jonker tegen de NOS dat hij dat doet omdat er “heel veel aanvallende kwaliteit” in zijn team zit. De wedstrijd tegen de titelverdediger is volgens Jonker een test voor Oranje tegen een topland.

In de voorbereiding speelden de Nederlandse voetbalsters wel tegen Duitsland, maar omdat Nederland in een poule met de VS terechtkwam, werd er niet tegen de titelverdediger geoefend. “Dit is de tweede test tegen een topland, maar gelukkig wel met 3 punten op zak”, aldus Jonker tegen de omroep. Oranje won zondag met 1-0 van Portugal. “We kunnen aanvallen, we kunnen druk zetten, we kunnen heel hard werken, we zijn fit, dan moeten we dat laten zien”, zei hij.

Dat Katja Snoeijs in de plaats van de geblesseerde Lineth Beerensteyn voorin staat, was voor Jonker een logische keuze. “We hebben een speelwijze waarbij je behoefte hebt aan een bewegende spits die de ruimte zoekt en afjaagt”, zei hij over het 5-3-2-systeem waarin hij speelt.

Oranje verloor de WK-finale vier jaar geleden van de VS. Dat leeft nog altijd in het team, aldus Jonker, die benadrukte dat de speelsters “van iedereen kunnen winnen”.