Kamminga mist finale van de 200 school, Corbeau wel door

Arno Kamminga is er bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka niet in geslaagd door te dringen tot de finale van de 200 meter schoolslag. Met een tijd van 2.10,57 kwalificeerde de zwemmer uit Katwijk zich niet bij de beste acht. Hij werd twaalfde.

Caspar Corbeau haalde de finale wel. Hij ging met een tijd van 2.08,49 als vijfde door.

Kamminga behaalde eerder dit WK de zilveren medaille op de 100 meter schoolslag. Maar toen voorspelde hij al dat hij het zwaarder zou krijgen op de dubbele afstand. Door een gedwongen pauze liep hij een trainingsachterstand op. Hoewel hij begin dit jaar de training weer hervatte, kost de 200 meter schoolslag hem nu nog meer moeite. Bij de Olympische Spelen in Tokio eindigde ook als tweede op deze afstand.

De 27-jarige Kamminga baalde, maar berustte ook in het missen van de finale. “Ik ga er altijd voor, maar voor de 200 meter moet je echt heel hard trainen. Om bij de beste van de wereld te komen met vijf maanden trainen is eigenlijk een mission impossible. Ik heb alles gegeven. Ik zit ver boven mijn tijd en kunnen, maar dit zorgt wel dat het vuurtje brandt voor volgend jaar”, zei Kamminga na zijn race.

Corbeau was tevreden over zijn race en finaleplaats. “Het voelde vanochtend al goed en nu in de halve finale nog beter. Ik kijk uit naar de finale morgen. Ik voelde mij een stuk beter dan de afgelopen jaren. Ik train harder, slaap beter en heb veel baat bij een goed dieet”, zei de 22-jarige in Amerika opgegroeide zwemmer.

De finale van de 200 meter schoolslag is vrijdag.