Middenveldster Groenen speelt tegen VS honderdste interland

Middenveldster Jackie Groenen speelt op het WK tegen de Verenigde Staten haar honderdste interland. De 28-jarige voetbalster van Paris Saint-Germain is daarmee de vijfde speelster in de WK-selectie van bondscoach Andries Jonker met minimaal dat aantal achter haar naam. Recordinternational en aanvoerster Sherida Spitse is met 218 interlands nog ver uit zicht.

Groenen maakte in januari 2016 haar debuut voor Oranje tegen Denemarken, op 17-jarige leeftijd. De middenveldster scoorde vervolgens negen keer voor haar land. Ook bij het gewonnen EK van 2017 was Groenen erbij. Op het WK van 2019 maakte Groenen het enige doelpunt in de halve finale tegen Zweden, waardoor Oranje zich plaatste voor de finale tegen de VS. Die werd met 2-0 verloren.

Lieke Martens, Daniƫlle van de Donk en Stefanie van der Gragt zijn andere ervaren speelsters in de selectie van Oranje. Zij spelen tegen de VS hun 147e, 142e en 104e interland.